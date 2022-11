Após 24 pontos no primeiro turno, Ceará despenca no returno do Brasileirão

O Ceará teve o rebaixamento decretado na última quarta-feira, 9, quando a equipe foi derrotada em 2 a 0 pelo Avaí, na Ressacada. Na saída de campo, o meia-atacante Lima citou a queda de desempenho do grupo como primordial para o descenso. Entre o primeiro e o segundo turno, o número de derrotas do Vovô duplicou, enquanto os gols feitos diminuíram pela metade.

No final do primeiro turno, ao fim da 19ª rodada, o Alvinegro de Porangabuçu ocupava a 12ª colocação na tabela. Em 19 jogos disputados, o time somava pontos em 14 jogos, sendo cinco vitórias, nove empates e cinco derrotas. Na segunda parte do campeonato, esses números despencaram. Em 18 partidas já jogadas, foram conquistados pontos em apenas oito delas, sendo sete empates e somente uma vitória.

Com esses números, é possível avaliar que o número de reveses dobrou e esta não foi a única métrica negativa do grupo. Analisando os números ofensivos, o Ceará marcou 20 gols no primeiro turno e esse número caiu pela metade após a 19ª rodada. Em 18 jogos disputados na segunda parte do campeonato, foram marcados apenas 10 tentos.

Os números defensivos, sempre desequilibrados, deram uma leve piorada. Se nas 19 rodadas iniciais a equipe tomou 19 gols, esse número subiu para 21 gols vazados em 18 jogos do segundo turno.

Confira números do Ceará em cada turno do Brasileirão:

1° TURNO

19 jogos

5 vitórias

9 empates

5 derrotas

20 gols feitos

19 gols marcados

2° TURNO

18 jogos

1 vitória

7 empates

10 derrotas

10 gols feitos

21 gols tomados

Fonte: Sr. Goool

