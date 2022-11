Ceará não marcou gol em 15 jogos da Série A e se igualou ao lanterna Juventude

Destrinchando as estatísticas, apenas no returno foram nove jogos sem marcar. E das 15 partidas em que passou em branco, seis foram jogando em casa e nove fora

Após a derrota para o Avaí nesta quarta-feira, 9, o Ceará somou mais um jogo sem balançar as redes. Durante todo o Brasileirão, o Vovô não balançou as redes em 15 partidas. Com isso, igualou-se ao Juventude como time que mais ficou sem fazer gol durante a competição.

O revés para o Avaí marcou o terceiro jogo seguido que o Ceará não balançou as redes.



Destrinchando as estatísticas, apenas no returno foram nove jogos sem marcar. E das 15 partidas em que passou em braco, seis foram jogando em casa e nove fora.



Além disso, no Brasileirão, o Ceará fez apenas 30 gols, com média de menos de um gol por jogo (0,81). Já a defesa foi vazada em 78% dos jogos na Série A 2022.

Campanha do returno

Faltando apenas um jogo para acabar o campeonato, o Alvinegro acumula estatísticas negativas no returno.

Ao todo são 18 jogos, com somente dez pontos conquistados dos 51 disputados. Durante a segunda etapa do Brasileirão, a equipe cearense só conquistou uma vitória, além de somar sete empates e dez derrotas.

Na classificação do returno, o Vovô está na 19ª posição, com dez pontos, à frente apenas do lanterna Juventude, com seis.

Em relação aos gols, o Alvinegrou marcou dez e sofreu 21, resultando em um saldo de gol de -11.



A equipe do Porangabuçu se despede da competição contra o também rebaixado Juventude, no Castelão, neste domingo, 13, às 16 horas.