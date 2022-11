Com rebaixamento, Ceará perde chance de quebrar tabu do Nordeste na Série A

Após a confirmação do rebaixamento nesta quarta-feira, 9, o Ceará perdeu a chance de quebrar um tabu do futebol nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro. Nenhum clube do Nordeste ultrapassou a marca de cinco anos seguidos na elite, na era dos pontos corridos. O Vovô se despede depois de cinco anos consecutivos na primeira divisão (2018-2022).



Nesta temporada, o Ceará havia igualado o recorde do Bahia (2017-2021) e do Sport (2014-2018), com mais participações ininterruptas na elite do Brasileirão durante a era dos pontos corridos.



Quem pode quebrar esta marca é o Fortaleza. O Tricolor do Pici, que ainda briga por uma vaga na pré-Libertadores na última rodada do Brasileirão, completará cinco anos seguidos na Série A em 2023. O Leão está na elite do futebol nacional desde 2019.

Confira os times nordestinos e seu tempo de permanência na era dos pontos corridos



Bahia: 11 participações (2003; 2011 a 2014; 2017 a 2021; 2023*)

Sport: 11 participações (2007 a 2009; 2012; 2014 a 2018; 2020 e 2021)

Vitória: 10 participações (2003 e 2004; 2008 a 2010; 2013 e 2014; 2016 a 2018)

Fortaleza: 8 participações (2003; 2005 e 2006; 2019 a 2023**)

Ceará: 7 participações (2010 e 2011; 2018 a 2022)

Náutico: 5 participações (2007 a 2009; 2012 e 2013)

Santa Cruz: 2 participações (2006 e 2016)

CSA: 1 participação (2019)

América-RN: 1 participação (2007)



* Bahia disputará a Série A 2023 após conquistar o acesso em 2022

** Fortaleza assegurou a permanência por mais um ano e disputará a Série A 2023