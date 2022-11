Ceará encara o Avaí fora de casa lutando por sobrevivência na elite nacional

Para não ser rebaixado à Série B nesta rodada, o Vovô não só precisa derrotar o Leão da Ilha na Ressacada, como também torcer por um tropeço do Cuiabá diante do Atlético-MG no Mineirão

Em momento delicado no Campeonato Brasileiro, o Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 9, para enfrentar o Avaí na Ressacada, às 19 horas, lutando pela sobrevivência na primeira divisão nacional. Sem depender somente de si para evitar o descenso à Série B com um jogo de antecedência, o Alvinegro de Porangabuçu tem a obrigação de vencer o seu embate e ainda torcer para que o Cuiabá tropece contra o Atlético-MG no Mineirão.

Na atual situação, o Vovô não pode, em hipótese nenhuma, empatar ou perder diante do Leão da Ilha. Caso um destes dois resultados aconteçam, o time cearense estará matematicamente rebaixado. Uma vitória simples do Cuiabá também encerra qualquer tipo de possibilidade do escrete preto-e-branco chegar na última partida, que será contra o Juventude na Arena Castelão, com chances de escapar da Segundona.

Sobre o assunto Com Mendoza de volta, Ceará embarca para Florianópolis; saiba quais são os desfalques

Adversário do Ceará, Avaí venceu apenas um jogo na Ressacada no returno

Juca Antonello busca primeira vitória no comando do Ceará; veja retrospecto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Teoricamente, as perspectivas da rodada são mais positivas para o lado alvinegro. Embora jogue fora de casa, o Ceará tem pela frente um adversário que já não briga por mais nada na competição. Vice-lanterna do certame com 29 pontos, o Avaí não triunfa há nove jogos consecutivos — seis derrotas e três empates — e está com o rebaixamento sacramentado. No returno, o clube catarinense ganhou apenas um jogo na Ressacada. O Cuiabá, por outro lado, encara o Atlético-MG em Belo Horizonte, que luta por uma vaga na Copa Libertadores e precisa vencer a qualquer custo.

Apesar disso, o retrospecto recente de jogos do Ceará não gera otimismo. Dos últimos 18 confrontos, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou somente uma vitória, além de 10 reveses e sete empates, o que representa aproveitamento de 18% neste recorte de partidas. Com a derrota para o Corinthians na rodada anterior, o Vovô chegou a marca de 10 embates sem triunfos na competição. Como visitante, o time cearense não vence pelo Brasileirão há cinco meses.

Na beira do campo, o treinador Juca Antonello também tenta encerrar um jejum pessoal e busca a sua primeira vitória no comando da equipe profissional do Ceará nesta temporada, pelo qual totaliza quatro jogos até o momento. Na 23ª e 24ª rodada, época em que atuou na condição de interino após a demissão de Marquinhos Santos, empatou com o RB Bragantino e Athletico-PR, respectivamente. Nos últimos dois jogos do escrete preto-e-branco, já efetivado no cargo, perdeu para Fluminense e Corinthians.

Desfalques e retornos de Ceará e Avaí

Com a obrigação de apenas cumprir tabela, o Avaí deve ir a campo contra o Ceará utilizando atletas que possuem contrato até o fim de 2023 ou que sejam interessantes para uma possível renovação. Para o duelo, o Azurra não contará com Bissoli, maior goleador da equipe no Brasileirão. Além do atacante, Pottker, Paolo Guerrero, Cortez, Raniele, Rômulo e Bressan estão fora por lesão.

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

Diferente do Leão, o Ceará terá o retorno do seu artilheiro. Stiven Mendoza, ausência nos últimos jogos devido um edema, está recuperado e participou dos treinamentos em São Paulo antes do embarque para Santa Catarina. Quem também volta a ficar à disposição é o centroavante Cléber após cumprir suspensão.

Entre os desfalques do Alvinegro, a lista é grande. Além de Zé Roberto, suspenso, ficam de fora também Rigonato, Messias, Lindoso, Peixoto, Lucas Ribeiro e Michel Macedo, todos lesionados.

Avaí x Ceará

Avaí

4-3-3: Vladimir; Thales, Wellington, Lipe, Natanael; Lucas Ventura, Jean Cléber, Bruno Silva; Marcinho, Pablo Dyego, Vitinho. Técnico: Fabrício Bento

Ceará

4-4-2: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco. Fernando Sobral, Richardson, Richard Coelho e Vina; Mendoza e Jô. Técnico: Juca Antonello

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data e horário: quarta-feira, 9, às 19 horas

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP) - FIFA

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Rádio O POVO CBN e Premiere

Confira a tabela atualizada da Série A:

Tags