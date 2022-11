Ceará chega ao décimo jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão

O último triunfo do Vovô aconteceu diante do Santos, há quase dois meses, em duelo válido pela 26ª rodada do torneio

Com a derrota para o Corinthians neste sábado, 5, o Ceará chegou ao seu quarto revés consecutivo e agora soma 10 jogos sem vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro. A última vitória do Vovô aconteceu diante do Santos, há quase dois meses, em duelo válido pela 26ª rodada do torneio.

Desde então, nos 10 jogos seguintes, o Alvinegro de Porangabuçu acumulou sete derrotas e três empates, o que representa 10% de aproveitamento neste recorte de confrontos. Ou seja, dos 30 pontos disputados, o escrete preto-e-branco conquistou somente três.

Entre todos os times que estão na elite nacional, o Vovô, com seis triunfos em 36 rodadas, só tem mais vitórias que o Juventude, lanterna e já rebaixado. Para se ter dimensão da dificuldade que tem sido para o Ceará vencer no Brasileirão, dos últimos 18 embates, a equipe ganhou de apenas um adversário - o Santos, citado anteriormente.