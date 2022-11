Juca Antonello busca primeira vitória no comando do Ceará; veja retrospecto

O técnico Juca Antonello já comandou o Ceará em quatro partidas do Brasileirão em 2022 e ainda não conseguiu vencer. O treinador interino assumiu o time em dois momentos distintos da temporada. O primeiro, logo após a demissão de Marquinhos Santos, e o segundo, já na reta final da Série A, substituindo Lucho González, momento em que o Vovô se viu em situação delicada.

Pela 23ª e 24ª rodadas, Juca empatou com RB Bragantino e Athletico. A partida contra o Massa Bruta marcou o recomeço do trabalho com a saída de Marquinhos Santos. Nas duas últimas partidas, o atual técnico conheceu suas primeiras derrotas, diante de Fluminense e Corinthians.

Para tentar melhorar os números, o profissional terá mais duas oportunidades: diante do Avaí, na próxima quarta-feira, 9, às 19 horas, e do Juventude, domingo, às 16 horas.

Jogos de Juca Antonello no comando do Ceará no Brasileirão

RB Bragantino 1x1 Ceará - 23ª rodada (21/08/2022)

Ceará 0x0 Athletico - 24ª rodada (27/08/2022)

Ceará 0x1 Fluminense - 35ª rodada (31/10/2022)

Corinthians 1x0 Ceará - 36ª rodada (05/11/2022)

