Adversário do Ceará, Avaí venceu apenas um jogo na Ressacada no returno

O Avaí será o próximo adversário do Ceará no Brasileirão, confronto válido pela 37ª rodada do campeonato. A partida acontece na Ressacada, onde a equipe catarinense conquistou 75% dos pontos somados na Série A. No entanto, o time vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer no estádio, tendo conquistado apenas um triunfo em oito partidas do returno em seus domínios — foram ainda dois empates e cinco derrotas.

Até o momento, o Avaí somou 29 pontos no Brasileiro. A campanha é apenas a 19ª da competição, o que deixou o rival do Ceará sem chances de lutar pela permanência na elite do futebol nacional nas últimas duas rodadas. O péssimo rendimento fora de casa e a falta de resultados na Ressacada nos quatro últimos jogos decretaram o rebaixamento já na rodada anterior.

Em 18 jogos em casa, o Avaí ganhou seis, perdeu oito e empatou quatro. Como mandante é o 17º colocado. A última vitória da equipe atuando no seu estádio ocorreu em 17 de setembro, quando venceu o Atlético-MG por 1 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogos do Avaí na Ressacada no returno do Brasileirão 2022

Avaí 1x2 Red Bull Bragantino (35ª rodada)



Avaí 0x3 Fluminense (32ª rodada)



Avaí 1x2 Botafogo (30ª rodada)



Avaí 1x2 Atlético Goianiense (29ª rodada)



Avaí 1x0 Atlético Mineiro (27ª rodada)



Avaí 1x1 Athletico Paranaense (26ª rodada)



Avaí 0x1 Internacional (23ª rodada)



Avaí 1x1 Corinthians (21ª rodada)

Sobre o assunto Juca Antonello busca primeira vitória no comando do Ceará; veja retrospecto

Ceará tenta voltar a vencer duas partidas seguidas para se livrar da queda na Série A

Em São Paulo, Ceará inicia preparação para encarar o Avaí

A duas rodadas para o fim da Série A, Ceará tem 93,8% de chances de ser rebaixado

Tags