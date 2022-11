Com Mendoza de volta, Ceará embarca para Florianópolis; saiba quais são os desfalques

Além do colombiano, o centroavante Cléber também fica à disposição do treinador Juca Antonello para o duelo contra o Avaí

O Ceará fez, nesta terça-feira, o último treino preparatório visando o decisivo confronto diante do Avaí, pela 37ª rodada do Brasileirão. Sob o comando de Juca Antonello, o elenco do Vovô fez atividades no CT do Corinthians e em seguida embarcou para Florianópolis, onde enfrentará o Leão da Ilha na Ressacada.

O atacante Mendoza, ausência nas últimas partidas devido um edema, viajou junto com a delegação alvinegra e estará disponível para entrar em campo. Nesta temporada, o colombiano é o artilheiro do Ceará com 20 gols marcados – 10 deles na Série A. Quem também retorna é o centroavante Cléber após cumprir suspensão na rodada anterior.

Sobre o assunto Adversário do Ceará, Avaí venceu apenas um jogo na Ressacada no returno

Juca Antonello busca primeira vitória no comando do Ceará; veja retrospecto

Ceará tenta voltar a vencer duas partidas seguidas para se livrar da queda na Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desfalques

Entre os desfalques, a lista é grande. Além de Zé Roberto, suspenso, ficam de fora também Rigonato, Messias, Lindoso, Peixoto, Lucas Ribeiro e Michel Macedo, todos lesionados e entregues ao departamento médico.



Com informações de Horácio Neto.