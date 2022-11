Saiba os cenários para o Ceará conseguir permanência na Série A

A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022 complicou ainda mais a situação do Ceará na competição. O Vovô já não tem margem para erro: precisa vencer os jogos contra Avaí e Juventude e secar Cuiabá e Atlético-GO. Além de somar seis pontos, o Alvinegro de Porangabuçu precisa que o Cuiabá não vença nenhuma das partidas restantes ou não empate ambas; assim como o Atlético-GO não pode vencer os dois jogos que lhe faltam.

Com 34 pontos conquistados, a pontuação máxima que o Vovô poderá alcançar no campeonato é a de 40 pontos. Em caso de tropeço contra o Avaí, na próxima rodada, como um empate na Ressacada, o Ceará chegaria a, no máximo, 38 pontos, marca que o Cuiabá já alcançou na tabela. Nesse cenário, o Dourado levaria vantagem nos critérios de desempate por possuir mais vitórias. O que sacramentaria o rebaixamento da equipe cearense.

Mesmo que o Ceará conquiste os seis pontos, ainda será preciso torcer contra o Cuiabá. Uma vitória da equipe cuiabana, seja contra Atlético-MG ou Coritiba, acabaria com as chances de permanência dos cearenses, já que o adversário atingiria a marca de 41 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em caso de dois empates do Cuiabá, nas duas últimas rodadas, com duas vitórias do Ceará, os resultados também impossibilitariam que o Vovô garantisse sua vaga na Série A 2023, já que as duas equipes empatariam em 40 pontos, mas o Dourado permaneceria, por possuir mais vitórias no campeonato.

Por outro lado, também é necessário "secar" o Atlético-GO. Caso o Cuiabá tropece na reta final, o Dragão ainda precisaria não vencer os seus dois últimos jogos, contra Athletico-PR e América-MG. A equipe goiana também levaria vantagem sobre o Ceará em um eventual empate na pontuação.

Cenário cumulativo para o Ceará escapar:

- Duas vitórias do Ceará

- Cuiabá não pode vencer nenhuma das partidas restantes, nem empatar ambas

- Atlético-GO não pode vencer as duas partidas restantes

Jogos restantes:

37ª rodada

Avaí x Ceará

Atlético-GO x Athletico-PR

Atlético-MG x Cuiabá

38ª rodada

Ceará x Juventude

América-MG x Atlético-GO

Cuiabá x Coritiba

Sobre o assunto Cuiabá empata com Palmeiras e Ceará segue vivo na luta contra o rebaixamento

Juca diz que Ceará lutará até o fim pela permanência: "Ninguém vai jogar a toalha"

Ceará chega ao décimo jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão

Tags