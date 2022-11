Ceará inicia preparação para jogo diante do Corinthians pela Série A

Equipes se enfrentam no próximo sábado, 5, às 20h30min, na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Brasileirão

O Ceará iniciou nesta terça-feira, 1°, a preparação para o duelo diante do Corinthians, válido pela 36ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 5, às 20h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os atletas que atuaram na derrota por 1 a 0 diante do Fluminense fizeram atividade regenerativa, enquanto outra parte do elenco treinou normalmente. O técnico Juca Antonello realizou atividades com foco em movimentação e posicionamento ofensivo.

Departamento médico do Ceará com seis jogadores

No último boletim médico divulgado pelo Ceará na véspera da partida contra o Fluminense, seis jogadores foram estavam no departamento médico do clube. Lindoso com tendinite no joelho, Michel Macedo com lesão de ligamento colateral medial também no joelho e Matheus Peixoto realizavam tratamento fisioterápico. Com uma lesão ligamentar no joelho direito, Lucas Ribeiro realizava atividades pré-operatórias.

O clube publicou ainda que Mendoza estava com um edema na posterior da coxa esquerda e o zagueiro Messias com lesão muscular na panturrilha esquerda.

