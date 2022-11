Ceará avalia jogar no Romeirão ou Pernambuco na última rodada da Série A

Sérgio Dimas, executivo de Futebol do Ceará, afirmou em entrevista ao Esportes do POVO que o clube avalia jogar no Romeirão, em Juazeiro do Norte, ou no Pernambuco

O executivo de Futebol do Ceará, Sérgio Dimas, contou em entrevista ao Esportes O POVO nesta terça-feira, 1º, que o Romeirão, em Juazeiro do Norte, pode ser o palco do último jogo da equipe como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Outra possibilidade é jogar no Pernambuco.

"A gente está estudando algumas formas. O próprio Romeirão é uma possibilidade, Pernambuco é outra possibilidade. Estamos vendo o que é melhor para jogar o último jogo que pode ser decisivo para a gente", disse o profissional, que esteve presente na FCF, na manhã desta terça, em conselho técnico para definir fórmula do Campeonato Cearense 2023.

O Alvinegro foi punido pelo STJD após confusão e invasão de campo na partida contra o Cuiabá, no Castelão, pela 32ª rodada da Série A. O órgão determinou perda de seis mandos de campo, multa de R$ 100 mil e portões fechados para os jogos. A equipe do Porangabuçu só poderá atuar em uma praça esportiva a pelo menos 100 km de distância da capital cearense.

A decisão ocorreu em primeira instância e cabe recurso. O clube cearense irá recorrer.

O Ceará foi absolvido nos artigos 211 (falta de estrutura para assegurar plena garantia de segurança no local da partida) e 205 (impedir prosseguimento de partida), que poderiam fazer o time alvinegro perder o ponto conquistado diante do Cuiabá.



Próximo rival



O próximo compromisso do Ceará será no domingo, 5, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em partida válida pela 36° rodada. A bola vai rolar às 20h30min.

No Z-4, o Vovô ocupa a 17ª posição com 34 pontos. Faltam três rodadas para o fim do Brasileirão.

Com informações de Brenno Rebouças

