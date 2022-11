O técnico interino concedeu entrevista coletiva após a derrota do Ceará por 1 a 0 para o Fluminense

O Ceará acumulou o nono jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão. Com um a menos no segundo tempo devido à expulsão de Cléber, o time foi derrotado por 1 a 0 para o Fluminense com gol de Cano.

Em 17° na tabela e com 34 pontos, o Vovô pode ver a distância para o Cuiabá – o último colocado fora zona de rebaixamento – aumentar em três pontos e ainda corre o risco de ser ultrapassado pelo Atlético-GO, que enfrenta o Santos na rodada.

Diante da situação complicada, o técnico interino Juca Antonello afirmou que valoriza a entrega dos jogadores em campo e diz que “a luta continua”.

“A gente sabe que nosso torcedor tá bastante machucado. Isso é fato, todo mundo tem consciência, mas ao mesmo tempo a gente percebe a entrega que os jogadores estão tendo em campo. Acho que hoje foi nítido o que eles deixaram em campo: o esforço, a dedicação, a luta para fazer com que o jogo fosse competitivo”, falou

“Valorizo muito o esforço que nossos jogadores tiveram, e assim que vai continuar até o fim. Por isso no final eu falei para eles que a luta continua. Ninguém vai abandonar o barco aqui, ninguém vai jogar a toalha. A gente vai até o fim”, concluiu.

Para reverter a situação do Vovô, o comandante falou que o time continuará trabalhando e que “não tem outro remédio”, e ressaltou a união dos atletas para sair dessa situação.

“Continuar trabalhando. Amanhã já tem treino, amanhã já tá todo mundo junto lá no clube, estaremos levantando de novo para reverter a situação, não há outro jeito, não há outra forma. É encarar de novo. Não tem outro remédio, não tem outra forma. É se juntar, isso eu posso afirmar que o grupo está unido, e ir até o final”, disse.

Próximo compromisso do Vovô

O próximo compromisso do Ceará será no domingo, 5, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em partida válida pela 36° rodada. A bola vai rolar às 20h30min.

