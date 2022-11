Com uma vitória em 16 jogos, Ceará tem o terceiro pior desempenho do returno

O Ceará vive um verdadeiro pesadelo nesta segunda metade do Brasileirão. Com somente uma vitória em 16 jogos disputados, o Alvinegro de Porangabuçu amarga o terceiro pior desempenho do returno, à frente apenas do Avaí e Juventude, que ocupam a penúltima e última posição, respectivamente, na tabela de classificação do campeonato.

Dos 48 pontos possíveis no segundo turno, o Vovô somou apenas 10, o que representa aproveitamento de 20.8%. A derrota por 1 a 0 para o Fluminense na noite desta segunda-feira, 31, foi a oitava da equipe neste recorte do torneio, além dos sete empates. Ao todo, o escrete preto-e-branco marcou 10 gols e sofreu 17 — ou seja, saldo negativo de sete tentos.

Na tabela do returno, o Vovô ocupa a 18ª colocação, posição que pode se tornar realidade para o clube ao término da rodada. Com 34 pontos, o Alvinegro, atualmente em 17º, pode ser ultrapassado pelo Atlético-GO caso o clube goiano empate com o Santos no Estádio Antônio Accioly (GO). Isso porque o time cearense perde no critério de desempate para o Dragão, que é o número de vitórias.

No Brasileirão desta temporada, inclusive, o Ceará é a segunda equipe que menos venceu, superando apenas o já rebaixado Juventude. Ao todo, o Vovô soma seis triunfos, em 35 partidas. A última vez que a equipe deixou o campo com os três pontos foi há nove partidas atrás, diante do Santos, na 26ª rodada.

Desempenho do Ceará no segundo turno:

Jogos: 16

Vitórias: 1

Derrotas: 8

Empates: 7

Aproveitamento: 20.8%