Com Cléber expulso, Ceará perde em casa para o Fluminense

Sem torcida no Castelão, o Vovô acabou derrotado para o time carioca por 1 a 0, com gol de Cano. O Fluminense marcou o tento quando tinha um jogador a mais

O Ceará perdeu para o Fluminense por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 31, no Castelão. O estádio estava vazio, devido a punição sofrida pelo Vovô no STJD.

O gol isolado da partida foi marcado por Germán Cano, aos 26 minutos do segundo tempo. A esta altura do jogo, o Alvinegro já estava com um jogador a menos. O atacante Cléber foi expulso aos 12 minutos da segunda etapa.

Com a derrota, o Ceará segue na zona de rebaixamento, com 34 pontos. O time agora volta-se para a partida contra o Corinthians, no fim de semana.

O Jogo

Nos primeiros minutos de partida, houve um toma lá dá cá entre Ceará e Fluminense.

O Vovô teve a primeira oportunidade com um chute emendado de Fernando Sobral, de fora da área, e o tricolor carioca respondeu com Cano, arriscando da entrada da área e mandando na parte de fora da rede.

Pouco depois, Cléber e Cano foram colocados cara a cara com os goleiros adversários e desperdiçaram, mandando para fora.

Com o avançar do relógio, o Fluminense foi impondo seu estilo de jogo, com muita posse de bola e troca de passes e por isso ficou mais tempo no campo defensivo do Ceará. Com isso, o time verde e grená fez mais pressão ofensiva e teve oportunidades claras desperdiçadas.

A melhor, possivelmente foi aos 17, quando, após uma troca de passes entre Martinelli, Ganso e Cano, o argentino, frente a frente com João Ricardo, mandou na trave. No rebote, Yago Felipe carimbou o poste esquerdo do Ceará novamente. No lance seguinte, Cano até marcou um gol, mas em posição irregular.

O Vovô se defendia ora em 4-5-1 ora em 4-4-2 e apostava na recuperação de bola e contra-ataque, tendo Vina e Cléber como “pontas de lança”, para receber lançamentos longos.

Vina até conseguiu a recepção de uma bola que partiu da zaga e ganhou do marcador na corrida, mas na grande área finalizou para fora. O camisa 29 também teve uma oportunidade na reta final da primeira etapa, quando ficou com uma bola mal afastada por um jogador do Fluminense e da intermediária ofensiva, limpou e arriscou, porém para longe da meta.

O técnico Juca Antonello trocou Rigonato por Victor Luís para a segunda etapa. A mudança e as orientações dadas no vestiário fizeram o Ceará voltar com uma marcação mais ajustada, diminuindo os espaços do time carioca, além de conseguir mais fluidez no campo ofensivo.

A primeira grande oportunidade da etapa complementar foi do Vovô, mas acabou se tornando um prejuízo. Com 12 minutos, Cléber foi lançado em velocidade, saiu na frente do zagueiro Nino, e tinha a opção de finalizar ou rolar para um companheiro que avançava pelo meio. Ainda na entrada da área, ele demorou a tomar a decisão, foi desarmado por Manoel e fez falta para recuperar a bola. Recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Mesmo com um homem a menos, o Alvinegro continuava se comportando bem e teve até chances de marcar com Victor Luís, cobrando falta, depois com Sobral, recebendo passe nas costas da zaga e, na grande área, batendo alto. Fábio fez grande defesa.

Aos poucos, o Flu começou a achar os espaços novamente, sempre com Cano sendo procurado na grande área. Aos 21, ele foi desarmado por Gabriel Lacerda, mas Yago Felipe pegou o rebote e chutou rasteiro, para defesa de João Ricardo. Aos 26, porém, ele desviou, de pé direito, uma finalização a gol e abriu o placar.

Cano ainda conseguiu concluir mais duas jogadas na grande área, depois foi substituído. O Fluminense ainda tentou ampliar no restante do jogo, mas sem se arriscar muito.

Pelo Ceará, Juca tentou mudanças, colocando Erick, Lima, Geovane e Guilherme Castilho, porém não teve mais criação para tentar o empate.



