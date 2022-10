Ceará: atual campanha é a pior do time nos pontos corridos até a rodada 34

O atual aproveitamento do time é pior em relação ao ano do rebaixamento do clube, em 2011 depois de 34 partidas

O Ceará vive momento delicado no Brasileirão. O clube perdeu para o Internacional, de virada, na noite da última quarta-feira, 26, e amargou o oitavo jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão. O resultado pressionou ainda mais a equipe na luta contra o rebaixamento e o time corre o risco de terminar a 34° rodada no Z-4.

Com 34 pontos e na 16° colocação provisoriamente, o Ceará tem a pior campanha da história do clube na Série A na era por pontos corridos após 34 rodadas disputadas. O atual aproveitamento do time é pior em relação ao ano do rebaixamento do clube, em 2011, onde havia somado 35 pontos depois de 34 partidas e figurava na 17° posição.

A campanha de 2022 também é inferior em relação à edição de 2019, quando os cearenses escaparam do rebaixamento com 39 pontos. Até a 34° rodada daquele ano, o time havia 37 pontos e estava na 16° colocação.

Vovô pode terminar rodada no Z-4

A 34° rodada do Brasileirão encerrará hoje e o Ceará está de olho nos adversários diretos na parte de baixo da tabela.

A um ponto do Alvinegro, o Atlético-GO visita o São Paulo, no Morumbi. Um empate do Dragão contra os paulistas já é o suficiente para ultrapassar os cearenses, uma vez ambos estariam com 34 pontos, mas os goianos têm mais vitórias, o primeiro critério de desempate previsto no regulamento.

Já o Cuiabá recebe o Avaí, na Arena Pantanal, e também pode igualar a pontuação do Ceará caso some três pontos contra os catarinenses. O Dourado tem mais triunfos que o Alvinegro no campeonato.

Confira a pontuação do Ceará até a 34° rodada de cada edição na Série A

2010 – 44 pontos (12°)

2011 – 35 pontos (17°)

2018 – 38 pontos (16°)

2019 – 37 pontos (16°)

2020 – 45 pontos (12°)

2021 – 46 pontos (9°)

2022 – 34 pontos (16°)

Pontuação final

2010 – 47 pontos (12°)

2011 – 39 pontos (18° - rebaixado)

2018 – 44 pontos (15°)

2019 – 39 pontos (16°)

2020 – 52 pontos (11°)

2021 – 50 pontos (11°)



Com dados do Sr. Goool

