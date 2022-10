Ceará sai frente, mas sofre virada do Inter e pode terminar rodada no Z4 da Série A

Com a derrota para o Colorado no Beira-Rio, o Vovô pode terminar a 34ª rodada do Brasileirão dentro da zona de rebaixamento

O Ceará sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 26, o Alvinegro de Porangabuçu foi superado pelo Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo placar de 2 a 1. Os gols do duelo, que foi válido pela 34ª rodada, foram marcados por Lima, para os visitantes, e Edenilson e Alan Patrick, para os mandantes.

Com o resultado, o time cearense permaneceu com 34 pontos e poderá terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. O Ceará pode ser ultrapassado pelo Atlético-GO, que tem 33 pontos, e pelo Cuiabá, que somou 31 pontos. As duas equipes jogarão nesta quinta-feira, 27, contra São Paulo e Avaí, respectivamente.

O jogo

O Ceará surpreendeu o Internacional no começo da partida ao adotar uma postura mais ofensiva dentro de campo. Dessa forma, o Alvinegro de Porangabuçu dominou os minutos iniciais e logo chegou ao primeiro gol.

Aos dois minutos, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco invadiu a área e recebeu passe entre os defensores do Inter, mas acabou sendo derrubado por Igor Gomes. O árbitro marcou pênalti e o encarregado por cobrar foi Lima, que não desperdiçou e abriu o placar no Beira-Rio.

Minutos após o primeiro gol, o Ceará ficou próximo de ampliar a vantagem. Bruno Pacheco foi acionado na lateral da área e chutou cruzado. O goleiro Keiller, que estava vendido no lance, apenas observou a bola passar próxima à trave esquerda.

O Internacional só conseguiu levar perigo ao gol de João Ricardo aos 22 minutos. Com dificuldade para entrar na área, Carlos de Pena arriscou um belo chute da intermediária, obrigando o arqueiro alvinegro a fazer ótima defesa.

No ataque seguinte foi a vez de Vina quase marcar um golaço. O meia do Ceará aproveitou a sobra da bola na entrada da área e arriscou. O chute iria no ângulo da meta adversária, mas Keiller voou e operou um verdadeiro milagre.

Depois destes dois lances perigosos, a partida caiu de ritmo e poucas oportunidades de gols foram criadas. Apenas nos acréscimos, já próximo do intervalo, o Inter quase empatou em duas jogadas de bola parada, mas sem sucesso.

Jogando em casa e ainda com chances de título no Brasileiro, mesmo que remotas, o Internacional retornou do intervalo com uma postura mais agressiva. Os donos da casa não deixavam o Ceará permanecer muito tempo com a bola e constantemente rondavam a área e João Ricardo.

Mesmo assim, a chance mais clara do empate surgiu apenas aos 18 minutos, com Alan Patrick. O meia chutou forte de perna esquerda e João Ricardo operou mais um milagre para salvar o Vovô.

Porém, logo no minuto seguinte, o Colorado chegou ao empate. Carlos de Pena foi até a linha de fundo e cruzou para o meio da área. Rodrigo Moledo furou, mas Edenilson aproveitou na segunda trave e teve o trabalho de apenas empurrar a bola para gol.

O Ceará esteve próximo de desempatar a partida com Vina. O meia foi acionado na entrada da área e chutou colocado. Porém, Keiller estava atento ao lance e caiu no cantinho para fazer outra grande defesa.

A equipe de Mano Menezes seguia pressionando o Ceará em busca do gol da virada, que acabou acontecendo também em cobrança de pênalti. Aos 29 minutos, após bate-rebate dentro da área, o zagueiro Rodrigo Moledo chutou e a bola acabou acertando o braço de Luiz Otávio. Com auxílio do VAR, o juiz marcou a penalidade.

Na cobrança, Alan Patrick bateu bem e acertou o ângulo do goleiro João Ricardo, que até chegou a tocar na bola, mas sem força suficiente para impedir a virada.

A partir disso, o jogo ficou franco e aberto para os dois lados. O Inter buscava o terceiro gol, enquanto o Ceará se aventurava no ataque para tentar deixar tudo igual novamente. Porém, mesmo com boas chances, o placar manteve-se inalterado até o fim e o Vovô chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vitória na Série A.



