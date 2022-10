Ceará sofre a primeira derrota de virada no Campeonato Brasileiro de 2022

Após sair na frente do placar, o Vovô levou dois gols do Inter e deixou o Beira-Rio derrotado na noite desta quarta-feira, 26

Na noite desta quarta-feira, 27, o Ceará completou o oitavo jogo consecutivo sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro ao ser superado por 2 a 1 pelo Internacional no Beira-Rio. O Vovô até saiu na frente do placar, mas sofreu a virada no segundo tempo e deixou o gramado sem nenhum ponto na bagagem.

Pela primeira vez na atual edição do Brasileirão, o Ceará saiu de campo derrotado após largar em vantagem no placar da partida. Logo no começo do duelo diante do Inter, o meia-atacante Lima balançou as redes em uma cobrança de pênalti. Entretanto, no segundo tempo, o Colorado conseguiu marcar duas vezes, com Edenilson e Alan Patrick, e garantiu mais três pontos.

Com exceção da partida desta quarta-feira, 26, o Ceará garantiu ao menos um ponto em todos os jogos que abriu o placar do jogo no Brasileirão. Este foi o caso de seis dos 16 empates da equipe cearense na Série A em 2022. Os jogos em questão foram contra o Coritiba, Goiás (2x), Internacional (1º turno), RB Bragantino e Flamengo.

A equipe do técnico Lucho González voltará à campo apenas na próxima segunda-feira, 31, quando enfrentará o Fluminense, na Arena Castelão, às 20 horas, pela 35ª rodada da competição.



