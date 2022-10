Ceará: um terço dos gols sofridos pelo Ceará na Série A foi com Lucho

Sob o comando de Lucho, defesa e ataque do Ceará não somam bons números. Em comparação aos outros técnicos que comandaram o Vovô na Série A 2022, o treinador soma as piores estatísticas.



Com o argentino, o Vovô foi vazado em 12 oportunidades, o que representa um terço de todos os tentos sofridos no Brasileirão 2022. Já no ataque, a equipe de Lucho marcou apenas sete vezes, totalizando 23,3% dos gols feitos. Em todo o campeonato, o Ceará anotou 30 gols e sofreu 36.



Lucho comanda o Ceará desde o empate contra o Flamengo, pela 25ª rodada da competição. De lá para cá, possui uma vitória, quatro empates e cinco derrotas, em dez jogos disputados. O aproveitamento do argentino é de 23,3%.



Dorival Júnior comandou o Ceará também em dez jogos. Neste período, o time sofreu 12 gols, mesma quantidade da equipe de Lucho. No entanto, no recorte, o escrete preto-e-branco marcou 12 tentos. Somado a isso, os resultados foram mais expressivos. Dorival acumulou três vitórias, quatro empates e três derrotas, totalizando 43,3% de aproveitamento.



Já Marquinhos Santos soma dez gols sofridos e nove marcados em 11 partidas à frente do Vovô. Neste intervalo, foram duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas com aproveitamento de 33,3%.

Sob o comando de interinos, o Ceará marcou um gol com Pedro Sotero no empate com o Goiás, e um tento com Juca Antonello diante do Bragantino. Ambos os confrontos terminaram em 1 a 1.



Números de Lucho pelo Ceará na Série A 2022



10 jogos

1 vitória

4 empates

5 derrotas

7 gols marcados

12 gols sofridos

23,3% de aproveitamento



