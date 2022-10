Lucho explica queda de desempenho do Ceará no segundo tempo: "Virtude do rival"

O técnico argentino concedeu entrevista coletiva após a derrota de virada do time contra o Internacional, no Beira-Rio

O Ceará sofreu a segunda derrota consecutiva no Brasileirão. O Alvinegro abriu o placar no primeiro tempo com Lima, de pênalti, e fez uma boa atuação na primeira etapa contra o Internacional, no estádio Beira-Rio. No segundo tempo, contudo, o Vovô não conseguiu manter o mesmo desempenho dos 45 minutos iniciais e não segurou o resultado, o que acarretou na virada e vitória do Colorado por 2 a 1.

Em coletiva, o técnico Lucho González disse que a equipe não caiu de produção e valorizou a força do rival, que é o segundo colocado no campeonato e matematicamente ainda briga pelo título.

“Não é queda de desempenho, mas sim virtude do rival. Em uma bola infeliz nossa conseguiram o empate. O time teve oportunidades de gol para empatar e infelizmente a bola na chance que criamos não quis entrar”, explicou.

O comandante não escondeu a sensação de infelicidade pela derrota. Foi a primeira vez nesta edição de Série A que o time sofreu um revés de virada.

“Sentimento de tristeza pela derrota. A entrega dos jogadores durante todo o jogo foi perfeita, (o Inter) encontrou o empate em um lance infeliz nosso, mas temos continuar trabalhando e reforçando que isso (a briga contra o Z-4) não acabou”, falou.

O argentino falou que o Ceará “faz por merecer” os bons resultados, mas que eles não acompanham o time, e projeta sair da situação incômoda da parte de baixo da tabela.

“Nosso time já teve várias dificuldades. Muitas vezes o merecimento não nos acompanha, e a gente faz por merecer. Infelizmente os resultados não estão nos acompanhando. Vamos continuar trabalhando, erguer a cabeça e a gente tem como sair dessa situação”, disse.

Ceará pode entrar no Z-4 ainda nesta rodada

Com o resultado, o Ceará permaneceu na 16° colocação com 34 pontos. O Alvinegro pode terminar na zona de rebaixamento nesta rodada caso o Atlético-GO não perca para o São Paulo, no Morumbi.

O Dragão tem um ponto a menos que o Vovô, mas tem duas vitórias a mais que o time de Porangabuçu, o primeiro critério de desempate.



O Ceará também corre o risco de ser ultrapassado pelo Cuiabá. O Dourado enfrenta o Avaí, em casa, e precisa de uma vitória para igualar em pontos com o Alvinegro. Os cuiabanos possuem mais vitórias que os cearenses e, por isso, pode ficar na frente na tabela caso some três pontos.

