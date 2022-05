Ceará x General Caballero ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Ceará e General Caballero se enfrentam hoje, terça, 17 de maio (17/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior não poderá repetir a escalação que mandou a campo no empate em 2 a 2 diante do Flamengo-RJ, no último sábado, 14, pela Série A. Principal nome da equipe, o meia Vina sofreu uma lesão no decorrer da partida e deverá desfalcar o escrete preto-e-branco — o camisa 29 não treinou ontem. Por outro lado, o treinador terá o reforço do volante Rodrigo Lindoso, que cumpriu suspensão no Brasileirão.

Após uma sequência de 11 jogos sem vitória, o General Caballero voltou a vencer na última semana. O time derrotou o Nacional-PAR por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Paraguaio. Guillermo Hauche e Junior Marabel foram os autores dos gols. O resultado foi o primeiro triunfo do técnico Luciano Theiler no comando da equipe.

Ceará x General Caballero ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Ceará x General Caballero



Escalação provável

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba (M. Macedo), Messias, Luiz Otávio (Lacerda) e Bruno Pacheco; Lindoso, Richardson e Lima; Mendoza, Erick e Zé Roberto. Téc: Dorival Júnior

General Caballero

4-4-2: Juanito Alfonso; Eduardo Duarte, Leandro Corulo, Sergio Vergara e Ángel Lezcano; Héctor Lezcano, José Vera, Giovanni Bordón e Juan Franco; Luis Barrios e Richard Ortiz. Técnico: Luciano Theiler.

Quando será Ceará x General Caballero

Hoje, terça, 17 de maio (17/05), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Ceará x General Caballero

Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

