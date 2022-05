RB Bragantino x Estudiantes ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

RB Bragantino e Estudiantes se enfrentam hoje, terça, 17 de maio (17/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chadid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado, ESPN, e no streaming por assinatura STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

RB Bragantino x Estudiantes ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que possuem serviço de televisão por assinatura

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

STAR+: para clientes que possuem serviço de streaming por assinatura

Copa Libertadores 2022 - RB Bragantino x Estudiantes



Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton; Ramon, Renan, Léo Ortiz, Aderlan; Evangelista e Silva; Helinho, Tubarão e Sorriso; Ytalo.

Estudiantes

Andujar; Más, Noguera, Rogel, Godoy, Morel, Rodrigues, De Prete, Zuqui; Boselli e Diaz.

Quando será RB Bragantino x Estudiantes

Hoje, terça, 17 de maio (17/05), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Estudiantes

Estádio Nabi Abi Chadid, em Bragança Paulista, São Paulo

Tags