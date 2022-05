Internacional x Independiente Medellín ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Internacional e Independiente Medellín se enfrentam hoje, terça, 17 de maio (17/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No torneio continental, o time não faz boa campanha. Apesar de ocupar a segunda colocação, são três empates e apenas uma vitória em quatro partidas. O único triunfo ocorreu justamente sobre o clube colombiano, por 1 a 0, com gol do atacante Alemão.

Já o Medellín tem retrospecto semelhante na competição e soma dois empates, uma derrota e uma vitória. No Campeonato Colombiano, o time ocupa o quarto lugar e vem de um resultado positivo sobre o Deportivo Pasto, por 1 a 0. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Independiente Medellín ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Internacional x Independiente Medellín



Escalação provável

Internacional

Daniel; Fabrício Bustos, Bruno Méndez, Vitão (Gabriel Mercado) e Renê (Moisés); Rodrigo Dourado (Gabriel), Edenilson, Carlos de Pena e Maurício; Wanderson e David.

Independiente Medellín

Marmolejo; Arboleda, Victor Moreno, Codavid e German Gutiérrez; Javier Méndez, Arregui, Castrillón, Ricaurte e Jean Pineda; Luciano Pons.

Quando será Internacional x Independiente Medellín

Hoje, terça, 17 de maio (17/05), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Independiente Medellín

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

