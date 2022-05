Flamengo x Universidad Católica ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Flamengo e Universidad Católica se enfrentam hoje, terça, 17 de maio (17/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, SBT, e no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Flamengo lidera o Grupo H com 10 pontos, três a mais que o Talleres, da Argentina. Além disso, se vencer a Católica e os argentinos não vencerem o Sporting Cristal no mesmo horário, o clube carioca assegura, também, o primeiro lugar da chave com uma rodada de antecedência.

A situação da equipe chilena é bem mais difícil. Com apenas quatro pontos, em terceiro lugar no grupo, o time não depende só de suas forças nas últimas duas rodadas. A missão dos chilenos é vencer no Rio e buscar a vaga para a próxima fase contra o Talleres na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Universidad Católica ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na televisão aberta

Conmebol TV: para clientes que possuem serviço de canal por assinatura

Copa Libertadores 2022 - Flamengo x Universidad Católica



Escalação provável

Flamengo

Hugo, Isla, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão, João Gomes e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Universidad Católica

Sebastián Pérez, Raimundo Rebolledo, Tomás Astaburuaga, Nehuén Paz e Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez e José Pedro Fuenzalida; Fernando Zampedri, Valencia e Cristián Cuevas.

Quando será Flamengo x Universidad Católica

Hoje, terça, 17 de maio (17/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Universidad Católica

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

