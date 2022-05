Boca Juniors x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Boca Juniors e Corinthians se enfrentam hoje, terça, 17 de maio (17/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada em La Bombonera, Buenos Aires, na Argentina, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, SBT, no canal fechado, ESPN, e no streaming por assinatura STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na Libertadores, a equipe do técnico Vítor Pereira lidera o grupo E com sete pontos. Caso vença o Boca, o Corinthians garante classificação para as oitavas de final. Em caso de empate ou derrota, o Timão se classifica com uma simples vitória contra o Always Ready, na última rodada.

O Boca Juniors, por sua vez, vem de uma sequência de cinco jogos de invencibilidade. Os xeneizes se classificaram para a final da Copa da Liga da Argentina no último sábado ao empatar com o Racing em 0 a 0 e vencer nas penalidades. A última derrota do Boca foi justamente contra o Corinthians, no dia 26 de abril. (Com Gazeta Esportiva)

Boca Juniors x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na televisão aberta

ESPN: para clientes que possuem serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que possuem serviço de streaming por assinatura

Copa Libertadores 2022 - Boca Juniors x Corinthians



Escalação provável

Boca Juniors

Rossi; Advíncula, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Romero, Varela, Pol Fernández, Medina (Ramírez); Salvio e Benedetto.

Corinthians

Cássio; João Victor, Gil, Fábio Santos; Mosquito, Renato Augusto, Maycon, Piton; Róger Guedes, Willian e Jô.

Quando será Boca Juniors x Corinthians

Hoje, terça, 17 de maio (17/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Boca Juniors x Corinthians

La Bombonera, Buenos Aires, na Argentina

