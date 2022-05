Atlético-GO x Antofagasta ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Atlético-GO e Antofagasta se enfrentam hoje, terça, 17 de maio (17/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Líder do Grupo F, com nove pontos, empatado com o LDU Quito, o Atlético pode encaminhar bem a classificação caso vença, mas ainda não se garantiria no mata-mata. Do outro lado do confronto, o Antofagasta não possui mais chances de ir para a próxima fase da Sul-Americana. Os chilenos ocupam a lanterna, com apenas três pontos.

Vencendo seus dois últimos jogos, a equipe poderia até chegar a nove pontos. Mas como os atuais líderes vão se enfrentar na última rodada e apenas o primeiro colocado avança, é certo que um dos dois chegaria a pelo menos dez pontos, impossibilitando a classificação do Antofagasta. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-GO x Antofagasta ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Atlético-GO x Antofagasta



Escalação provável

Atlético-GO

Ronaldo; Hayner, Wanderson, Edson (Gabriel Noga) e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Edson Fernando e Jorginho; Airton, Churín e Léo Pereira.

Antofagasta

Ignacio González; Byron Nieto, Andrés Robles, Cristian Rojas, Salvador Cordero; Federico Bravo, Marco Collao, Jason Floresta, Brayan Hurtado; Manuel López e Gabriel Torres.

Quando será Atlético-GO x Antofagasta

Hoje, terça, 17 de maio (17/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-GO x Antofagasta

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

