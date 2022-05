Torcida do Flamengo foi responsável por R$ 1,5 milhão da renda do Ceará em jogo no Castelão

O jogo contra o Flamengo no último sábado, 14, obteve a maior renda bruta da história do Alvinegro, que arrecadou R$ 2.446.271,00. Deste total, R$ 1.531.640, 00 foi oriundo de ingressos pagos pela torcida rubro-negra, cerca de 62,6% do total, de acordo com o boletim financeiro divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No estádio, a torcida do Flamengo ocupou a parte da inferior e superior do setor sul. Em relação aos valores dos ingressos, a venda ocorreu com os seguintes preços: R$ 120,00 a inteira e R$ 60,00 a meia para a superior, e R$ 140,00 a inteira e R$ 70,00 a meia para a inferior.

O empate entre Ceará e Flamengo, em 2 a 2, também foi o maior público em jogos do Vovô na temporada 2022. Ao todo, 52.139 pessoas estiveram na arquibancada do Castelão para ver o duelo válido pela 6ª rodada da Série A do Brasileiro. Destes, 52.033 foram pagantes, frente a apenas 136 não pagantes.

Confira os valores detalhados:

Setor arquibancada - inferior sul visitante - meia - 298 ingressos vendidos: R$ 20.860,00

Setor arquibancada - inferior sul visitante - inteira - 3.186 ingressos vendidos: R$ 446.040,00

Setor arquibancada - inferior sul visitante - digital - inteira - 62 ingressos vendidos: R$ 8.680,00

Setor arquibancada - inferior sul visitante - digital - meia - 48 ingressos vendidos: R$ 3.360,00

Setor arquibancada - superior sul visitante - inteira - 7.165 ingressos vendidos: R$ 859.800,00

Setor arquibancada - superior sul visitante - meia - 679 ingressos vendidos: R$ 40.740,00

Setor arquibancada - superior sul visitante - digital - inteira - 1.263 ingressos vendidos: R$ 151.560,00

Setor arquibancada - superior sul visitante - digital - meia - 10 ingressos vendidos: R$ 600,00

