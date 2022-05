Ceará registra maior renda bruta da história do clube em empate com Flamengo

Ceará bate recorde de arrecadação em jogo com maior público do clube no ano

Além de registrar o maior público do Ceará na Arena Castelão em 2022, o jogo contra o Flamengo neste sábado, 14, obteve a maior renda bruta da história do Alvinegro, que arrecadou R$ 2.446.271,00, e também a maior de um clube cearense na Série A. A informação foi confirmada pelo diretor de promoções e atividades sociais do Ceará, Veridiano Pinheiro.

A marca superou a renda bruta do confronto de Ceará e Flamengo, em 2019, que obteve R$ 2.119.235,00. Naquele jogo, a Arena Castelão registrou um público total de 49.986 pessoas.

Esta é a segunda maior renda bruta da história do futebol cearense, atrás somente de Fortaleza e Brasil de Pelotas-RS, que arrecadou R$ 2.582.575,00.

O jogo também obteve a terceira maior arrecadação do futebol nordestino, ficando atrás somente de Fortaleza 0 x 0 Brasil de Pelotas, 2015, e de Altos-PI 0 x 2 Flamengo, que aconteceu no último dia 11 de maio e registrou R$ R$ 3.640.000 nas contas do time piauiense.

O próximo jogo do Ceará na Arena Castelão será na próxima terça-feira, 17, quando recebe o General Caballero, pela Copa Sul-Americana.

Confira as três maiores arrecadações do Ceará na história

Ceará 2 x 2 Flamengo – Série A 2022

Renda bruta: R$ 2.446.271,00

Ceará 0 x 3 Flamengo – Série A 2019

Renda bruta: R$ 2.119.235,00

Ceará 2 x 1 Bahia – Final da Copa do Nordeste

Renda bruta: R$ 1.807.162

Com informações do comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca

