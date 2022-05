Contra o General Caballero, Ceará busca manter o maior saldo de gols da Sul-Americana

Além de ter a melhor campanha da Copa Sul-Americana, o Ceará também o time com maior saldo de gols da competição, com oito. O Alvinegro balançou as redes nove vezes, possuindo o melhor ataque da competição ao lado de Atlético-GO e Independiente, e sofreu apenas um gol, dispondo também da defesa menos vazada ao lado do Unión La Calera. O Vovô busca manter essas marcas no confronto contra o General Caballero nesta terça-feira, 17, na Arena Castelão.

O único gol sofrido pelo Ceará foi no jogo de estreia do torneio, na vitória de virada por 2 a 1 contra o Independiente, no Castelão. O ala-esquerdo Gastón Togni foi o responsável por balançar as redes do time de Dorival Júnior.

Sobre o assunto CBF libera áudio do VAR de possível pênalti para o Flamengo contra o Ceará: "Não há contato"

Vina parabeniza elenco do Ceará e rebate críticas: "Vão ter que me engolir"

Ceará inicia venda de ingressos e abre check-in para jogo contra o General Caballero

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Equilibrado, o Ceará tem conseguido ter consistência entre ataque e defesa. O time é o segundo time que mais finaliza a gol, com 63 finalizações, e também o segundo que mais acerta ao alvo, com 27 chutes certos. Já na defesa, a equipe de Dorival Júnior permitiu 29 arremates dos adversários, sendo apenas 13 em direção aos goleiros João Ricardo e Richard. Os dados são do FootStats.

Sem ser vazado há três jogos e com uma média de mais de dois gols por jogo, o Ceará quer elevar a marca para ficar ainda mais confortável na liderança do Grupo G da Sul-Americana. Adversário direto do Alvinegro, o Independiente tem o segundo melhor saldo da competição, com sete.

Em caso das equipes chegarem para o último confronto disputando a liderança – e consequentemente a vaga para as oitavas de final – o saldo de gols pode ser determinante. Se tanto o Ceará quanto o Independiente mantiverem a diferença de um gol de saldo, o time argentino precisaria de apenas uma vitória simples para assumir a primeira posição.

O Ceará, portanto, tem a missão de ir para o jogo decisivo na Argentina com uma distância segura para o Independiente no saldo de gols. Para isso, o Vovô precisa ganhar com um placar elástico sobre o General Caballero e torcer para o Rey de Copas superar o Deportivo La Guaira por um placar mínimo.

Vale lembrar que em caso de vitória do Ceará e qualquer tropeço do Independiente nesta rodada, o Vovô está matematicamente classificado para as oitavas de final.

Tags