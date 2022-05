Ceará inicia venda de ingressos e abre check-in para jogo contra o General Caballero

O Ceará abriu check-in e iniciou a venda de ingressos para o jogo de terça-feira, 17, contra o General Caballero-PAR, válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para às 19h15min, no Castelão.

Os preços dos bilhetes avulsos variam de R$ 60 a R$ 280, levando em consideração apenas os preços cheios, mas há meia-entrada para todos os setores. A compra pode ser realizada nas lojas oficiais do clube e online, até 19h15 de segunda-feira, 16, no site vozaotickets.com.

Será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação com a dose de reforço para maiores de 18 anos e duas doses (ou dose única) para jovens de 12 a 17 anos. Para agilizar a compra, o torcedor pode se cadastrar no portal nacaoalvinegra.com.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma vitória contra o General Caballero fará com que o Ceará tenha vantagem na última rodada da fase de grupos, em Buenos Aires, contra o Independiente-ARG, que briga com o Vovô pela liderança do Grupo G, posição que vale classificação para as oitavas de final do torneio.

Confira abaixo os preços dos ingressos detalhados:

Superior Norte - R$ 60,00 / R$ 30,00

Superior Central - R$ 80 / R$ 40

Inferior (norte e sul) - R$ 60,00 / R$ 30,00

Inferior Central (Bossa Nova) - R$ 120 / R$ 60

Especial - R$ 120 / R$ 60

Premium - R$ 280 / R$ 140

Tags