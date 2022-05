Público de Ceará x Flamengo é o maior do Vovô na temporada e segundo maior do ano no Estado

O empate entre Ceará e Flamengo, em 2 a 2, neste sábado, foi o maior público em jogos do Vovô na temporada 2022. Ao todo, 52.139 pessoas estiveram na arquibancada do Castelão para ver o duelo válido pela 6ª rodada da Série A do Brasileiro.

A quantidade de pagantes registrada foi 52.033, frente a apenas 136 não pagantes. O público é o maior do futebol cearense na Série A de 2022 até o momento, com seis rodadas realizadas — Ceará e Fortaleza, porém, possuem um jogo a menos, justamente o Clássico-Rei.

O duelo entre Ceará e Flamengo tornou-se também o segundo maior público do ano no futebol cearense, ficando atrás apenas da final da Copa do Nordeste, que contou com 60.045 pessoas na arquibancada do Castelão.

A renda bruta da partida entre alvinegros e rubro-negros foi de R$ 2.446.271,00, tendo sobrado para o Ceará (renda líquida) a quantia de R$ 1.645.242,96. O boletim financeiro do jogo, com o detalhamento da arrecadação, ainda será divulgado pela CBF.



