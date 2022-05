Vina parabeniza elenco do Ceará e rebate críticas: "Vão ter que me engolir"

Jogador foi substituído aos 10 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Flamengo por conta de dores na panturrilha esquerda

Após sair com dores na panturrilha esquerda na partida contra o Flamengo, aos 10 minutos do primeiro tempo, o meia-atacante Vina usou as redes sociais para parabenizar os companheiros pela entrega para buscar o empate no fim do jogo, agradeceu o apoio e também alfinetou críticos, a quem ele se refere como "ingratos".

O Ceará empatou com o Flamengo por 2 a 2, com gols de Mendoza e Nino Paraíba. O segundo tento foi marcado nos acréscimos do segundo tempo.

"Parabéns a todos pela entrega! Desistir jamais! Obrigado pelas mensagens de apoio dos que se preocupam e aos ingratos, já dizia Zagallo: 'Vão ter que me engolir'. Voltarei mais forte, vamo que vamo", publicou o atleta, com emojis de uma bolinha preta, uma branca, e um vovô.

Na manhã desse domingo, 15, o jogador postou uma foto realizando um tratamento na panturrilha com a legenda "Deus é Deus!". Vina realizará exame de imagem nesta segunda-feira, 16, e será avaliado para saber qual a gravidade da lesão e o tempo de recuperação.

