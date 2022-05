Arthur Cabral se posiciona sobre briga judicial entre Ceará e Palmeiras

O ex-atacante do Ceará concedeu entrevista exclusiva ao FutCast na tarde desta sexta-feira, 13, no canal do O POVO no YouTube

Arthur Cabral concedeu entrevista exclusiva ao FutCast nesta sexta-feira, 13, e se posicionou sobre o imbróglio judicial entre Ceará e Palmeiras. O ex-atacante do Alvinegro afirmou tentar não se envolver nessas questões, mas até onde entende, acredita que o clube cearense tem direito a porcentagem na venda para o Basel-SUI.

“Tento me afastar disso. Realmente eu tenho um carinho muito grande pelo Ceará, como todos sabem. E acredito que o que está no papel tem que ser feito. Eu não cheguei a ver os papéis, mas até onde eu sei é metade-metade, e se o Ceará tiver direito ao dinheiro dele, que assim seja”, disse.

Sobre o assunto Em fim de contrato, Wescley ganha chances no Ceará com Dorival

Ceará rescinde com zagueiro Alan Uchôa

Nino Paraíba projeta Ceará x Flamengo e foca em parar ataque Rubro-Negro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entenda o caso

Após ser transferido do Ceará para o Palmeiras em 2019, Arthur Cabral teve poucas oportunidades no Verdão e foi emprestado ao Basel, da Suiça, onde viveu boa passagem e logo foi contratado em definitivo pelo valor aproximado de 4,4 milhões de euros, em 2020.

O valor foi dividido entre Palmeiras e Ceará, no entanto os paulistas incluíram uma cláusula com 30% de “mais-valia”, de maneira exclusiva para eles. Isto é, caso o Basel fizesse uma venda lucrativa no futuro, o Verdão teria direito sozinho a 30% da diferença entre o valor que os suíços investiram e o que acarretariam.

À época, o Ceará já se manifestou contrário, dizendo entender que também teria direito a 50% dos eventuais lucros que o Palmeiras receberia. Agora com a transferência de Arthur do Basel para a Fiorentina, o Vozão voltou a discutir o assunto, mas tem enfrentado dificuldades de comunicação com o Palmeiras.

Em entrevista exclusiva ao episódio 205 do FutCast, o diretor de futebol do Ceará, Eduardo Arruda, afirmou que o Alvinegro “já contratou um escritório fora” e que a situação já está sendo alinhada na Fifa.

Confira a entrevista completa de Arthur Cabral ao FutCast

Tags