Ceará rescinde com zagueiro Alan Uchôa

Fim do vínculo com o Vovô foi decidido em comum acordo. Jogador esteve emprestado ao CRB nesta temporada, mas já atuou pelo time principal

Em comum acordo, o Ceará rescindiu contrato com o zagueiro Alan Uchôa, de 23 anos. O atleta estava emprestado ao CRB-AL, mas teve seu vínculo encerrado com o clube alagoano e também com o Vovô.

No Ceará desde 2010, Alan fez a base toda no Ceará, apesar de ter sido emprestado algumas vezes. Pelo Vovô, o defensor foi campeão do Brasileiro de Aspirantes em 2020, como titular, e chegou a fazer sete jogos pela equipe profissional do Alvinegro em 2021, no Campeonato Cearense.

Emprestado no início do ano, Alan defendeu o CRB, atuando em cinco partidas, sendo quatro pelo Campeonato Alagoano e uma na Copa do Nordeste.

No Instagram, o jogador agradeceu pelo período em que esteve no Ceará e muitos jogadores do time, inclusive o meia-atacante Vina, comentaram a publicação.

“Obrigado, Ceará, por todo suporte e cuidado nesses 12 anos. Desde quando entrei nessa instituição, que passou a ser a minha segunda casa, entrei uma criança e saio como homem e pai de família. Neste momento, não existem melhores palavras para descrever o meu sentimento por esse clube”, diz parte da mensagem escrita pelo jogador.

