Nino Paraíba projeta Ceará x Flamengo e foca em parar ataque Rubro-Negro

Após classificação para as oitavas da Copa do Brasil, o Ceará volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Vovô entra em campo contra o Flamengo neste sábado, 14, às 16h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Série A. Em coletiva pré-jogo, o lateral-direito Nino Paraíba falou sobre a dificuldade da partida e destacou a qualidade do ataque Rubro-Negro.

“A gente sabe que é um jogo difícil contra o Flamengo. A gente tem que dar o nosso melhor dentro de casa, principalmente, por não ter vencido ainda no Campeonato Brasileiro dentro de casa. É uma grande oportunidade de mostrar nosso futebol. A gente vem trabalhando muito bem, fazendo boas partidas na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Esperar, agora, dentro de casa fazer uma boa partida para o nosso torcedor e sair com o resultado positivo que é o mais importante”, ressaltou.

“A gente sabe que eles têm excelentes jogadores, tanto o Bruno Henrique como o Everton Ribeiro. A gente espera fazer o nosso melhor dentro de campo, cada jogador no seu setor e sair com o resultado positivo. A gente sabe que o ataque do Flamengo é muito perigoso e a gente tem que dar o nosso melhor dentro de campo para parar o ataque deles. A gente sabe que é complicado e tem que estar preparado para dar o nosso melhor”, completou.

O Vovô ocupa a 17ª colocação na tabela da Série A com três pontos em quatro jogos. Nino Paraíba comentou sobre o momento da equipe alvinegra na competição. “Pelo elenco que a gente tem, é preciso melhorar no Campeonato Brasileiro. A gente poderia estar em uma posição melhor no campeonato. Mas, o que passou a gente tem que esquecer. Agora, é do jogo do Flamengo para a frente. Tem que pensar no Campeonato Brasileiro e fazer melhor para a gente subir na tabela, que é o mais importante”, reforçou.

O jogador falou ainda acerca do desgaste físico devido ao calendário de jogos no Brasil. “A gente sabe que esses jogos um em cima do outro é complicado, é desgastante para nós jogadores, mas aqui no brasil é desse jeito, sempre foi. A gente tem que se preparar o ano todo. Cada jogo tem que estar preparado. Exausto, cansado, muita viagem, mas dentro de campo, a gente tem que dar o nosso melhor. A gente está dentro de casa. Tem que fazer o nosso papel. Tem que fazer uma grande partida e sair com o resultado positivo porque o Flamengo tem um elenco muito forte”, finalizou.



