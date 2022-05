AO VIVO: FutCast entrevista o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará

O FutCast recebe o centroavante Arthur Cabral nesta sexta-feira, 13, para entrevista exclusiva. Direto da Itália, o jogador conversará com a equipe do podcast ao vivo, a partir das 12 horas, no canal do O POVO no Youtube. Cria das categorias de base do Ceará, o atacante disputa em 2022 a sua primeira temporada pela Fiorentina-ITA, após deixar o Basel-SUI em transação de 14,5 milhões de euros (cera de R$ 86,7 milhões).

Entre os assuntos que serão abordados com o brasileiro, o atual momento na Fiorentina, a experiência de ter sido convocado pela seleção brasileira, o imbróglio entre Palmeiras e Ceará envolvendo o jogador e a torcida à distância pelo Alvinegro.

Assista abaixo o papo com Arthur Cabral a partir das 12 horas:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags