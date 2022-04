Sem acordo por valores de Arthur Cabral, Ceará vai acionar Palmeiras judicialmente

Vozão entende ter uma participação nos lucros da negociação do atacante para o Fiorentina por 14,5 milhões de euros, mas Palmeiras nega. Diretor de futebol do Vovô, Eduardo Arruda comentou o caso durante o episódio 205 do FutCast

O caso do atacante Arthur Cabral ainda rende muita discussão internamente no Ceará. Revelado pelo Vovô, o jogador estava no Basel, da Suíça, e foi negociado em janeiro deste ano com a Fiorentina, da Itália, por 14,5 milhões de euros. Diretor de futebol do Vovô, Eduardo Arruda comentou que o clube entende ter direito a uma participação dos lucros dessa negociação.

“Na verdade, a gente já contratou um escritório fora que já está alinhando essa situação na Fifa. Não teve conciliação com o Palmeiras”, disse Eduardo Arruda, que foi o convidado do episódio 205 do FutCast, comandado pelos jornalistas do O POVO Fernando Graziani, Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro.

Arthur Cabral foi o grande destaque do Ceará de 2018, temporada em que marcou 24 gols em 55 jogos disputados. Com bons números e excelentes atuações, foi contratado pelo Palmeiras no ano seguinte, mas não conseguiu muito espaço, tanto é que entrou em campo apenas cinco vezes e marcou um gol. Com isso, foi emprestado ao Basel.

Na Europa, se adaptou rapidamente e foi contratado em definitivo por cerca de 4,4 milhões de euros, em 2020. O valor foi dividido entre Palmeiras e Ceará, no entanto os paulistas incluíram uma cláusula com 30% de “mais-valia”, de maneira exclusiva para eles. Isto é, caso o Basel fizesse uma venda lucrativa no futuro, o Verdão teria direito sozinho a 30% da diferença entre o valor que os suíços investiram e o que iriam arrecadar.

À época, o Ceará já se manifestou contrário, dizendo entender que também teria direito a 50% dos eventuais lucros que o Palmeiras receberia. Agora com a transferência de Arthur do Basel para a Fiorentina, o Vozão voltou a discutir o assunto, mas tem enfrentado dificuldades de comunicação com o Palmeiras. “Chegamos ao limite das conversas por telefone”, afirmou Eduardo Arruda, que informou que o presidente Robinson de Castro está à frente das tentativas de contato com o clube paulista, hoje comandado pela empresária Leila Pereira.

“Até tentamos marcar um almoço com ela, mas aí a própria diretoria do Palmeiras está silenciando as coisas”, informou, complementando: “É sabedoria mesmo. Tentar dar uma rasteira achando que aqui todos somos idiotas. O (nosso) clube é bem profissional. O Departamento Jurídico é bem profissional. São pessoas que estudam o futebol diariamente e a gente sabe daquilo que temos direito. Nós vamos buscar isso aí mesmo sendo difícil.”

Confira o trecho da entrevista em que Eduardo Arruda comenta sobre o caso Arthur Cabral



