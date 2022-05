Vina será julgado no STJD por expulsão no jogo contra o Palmeiras pela Série A

Atleta foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões"

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para esta sexta-feira, 13, a partir de 11h30min, o julgamento de Vina, do Ceará, por expulsão no jogo diante o Palmeiras. A Quinta Comissão Disciplinar será responsável por avaliar a denúncia contra o jogador.

Vina foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”, segundo o inciso II. A pena é de suspensão de uma a seis partidas. O STJD também pode substituir a punição por advertência se a infração for considerada de pequena gravidade.

O meia-atacante foi advertido com cartão amarelo ainda no primeiro tempo do confronto por reclamar da arbitragem. Nos acréscimos da etapa complementar, Vina recebeu o segundo amarelo após falta em Danilo. De acordo com a súmula por "segurar seu adversário de maneira acintosa, mostrando desrespeito ao jogo". Segundo informado pelo árbitro Caio Max Augusto Vieira no documento, o camisa 29 deixou o gramado sob protesto: "Isso é uma vergonha, respeitem o Ceará".

Apesar da vitória por 3 a 2 sobre os paulistas pela estreia da Série A 2022, o clube informou na ocasião que apresentaria reclamação formal à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Das 15 advertências distribuídas por Caio Max, dez foram para o Alvinegro.



