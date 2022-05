Dorival explica integração de atletas da base ao elenco do Ceará e revela lesão de João Victor

Os zagueiros Marcos Victor e David Ricardo, fazendo sua estreia, entraram em campo diante do Tombense-MG, nesta quarta-feira, 11, pela Copa do Brasil

O técnico Dorival Júnior explicou ausência do atacante João Victor entre os relacionados para a partida diante do Tombense-MG. Em coletiva pós-jogo, após a vitória por 2 a 0, o treinador revelou que o jogador sofreu uma lesão. O comandante alvinegro também detalhou a preparação dos atletas da base que foram integrados ao elenco profissional do Ceará. Os zagueiros Marcos Victor e David Ricardo entraram em campo no confronto desta quarta-feira, 11, pela Copa do Brasil.

“O João teve um problema, teve uma lesão. O João vem sendo preparado e ele está tendo esse tipo de situação recorrente, vem se repetindo em alguns momentos, o que tem tirado essa possibilidade dele estar um pouco mais direto no banco, principalmente, nesse momento. Seria uma oportunidade dele poder estar participando da partida. Não houve essa condição. Nós não tivemos essa possibilidade”, explicou.

“É um menino que tem muitas qualidades e que nós temos que tomar cuidado para que no momento que ele esteja realmente pronto, preparado, ele possa entrar para ficar e não apenas subindo um degrau e descendo um degrau. Eu acho que a partir do instante que ele possa agarrá-la e para que isso aconteça, a preparação será fundamental que finalizamos para que possamos dar-lhe toda condição possível para ele poder deslanchar e se desenvolver”, destacou.

Integrado ao profissional após passagem de sucesso na base alvinegra, Marcos Victor estreou na equipe profissional do Vovô na vitória contra o Sergipe pela Copa do Nordeste, em fevereiro deste ano. Satisfeito com o desempenho do jogador e visando potencial de evolução, o clube se prepara para exercer a opção de compra do camisa 44, conforme apurou o Esportes O POVO. Já David Ricardo fez sua estreia na noite desta quarta, diante do time mineiro. Os defensores entraram em campo contra o Gavião-Carcará nas vagas de Lucas Ribeiro e Gabriel Lacerda, respectivamente.

“Os dois garotos vêm sendo preparados, o Marcos já um pouco mais, já teve muitas oportunidades atuando. O David é o primeiro (jogo) dele. É um jogador que tem demonstrado também qualidades. Na falta do Messias e do Luiz Otávio nós já vínhamos trabalhando para que esses garotos buscassem se inteirar dos comportamentos que a gente pede, dos posicionamentos. Não é só você botar um garoto e por melhor que ele esteja vindo em treinamento da base, tem alguns conceitos que são diferentes, alguns comportamentos que são diferentes daquilo que é aplicado por um treinador e por outro”, detalhou.

“Eles trabalham de uma maneira e quando ele vem para cá ele tem algumas alterações nos comportamentos que precisam ser bem detalhados para que o jogador não se sinta desconfortável em campo. Eu acho que isso vem sendo feito com cinco garotos que estão conosco nesse momento. Eles estão sendo preparados para em algum momento e em alguma condição estarem em campo como acabou acontecendo agora”, completou.



