Com boa atuação, Ceará vence Palmeiras por 3 a 2 na estreia do Brasileirão

Um tabu foi quebrado. O Ceará conquistou na noite deste sábado, 9, o primeiro triunfo jogando como visitante diante do Palmeiras ao vencer por 3 a 2 no Allianz Parque. O Alvinegro de Porangabuçu balançou as redes com Jorge (contra), Mendoza e Lucas Ribeiro, enquanto o Palestra descontou com Zé Rafael e Gustavo Gómez.

No embate, desde os minutos iniciais o Ceará demonstrou uma postura ativa e letal, precisando de poucas finalizações para balançar as redes. Ao todo, no primeiro tempo em que marcou dois gols, o Alvinegro chutou ao gol dez vezes, criando duas vezes mais chances que o Verdão.

As primeiras chances criadas pelos comandados por Dorival saíram de bolas paradas, com cobrança de falta e escanteio, e levaram perigo ao gol de Weverton. Foi em um contra-ataque, porém, que a vitória do Vovô começou a ser desenhada.

Aos seis minutos, após distribuição de Lindoso do meio de campo, Mendoza desceu com velocidade em direção ao gol. Ao tocar para Vina, que jogava mais centralizado, o jogador acabou por servir Jorge, do Palmeiras, que colocou a bola para dentro da meta alviverde ao invés de defendê-la.

Com o placar aberto, o Ceará seguiu pressionando, cedendo pouco espaço para o Palmeiras e logo o segundo gol do Alvinegro foi marcado. Após cobrança de escanteio e defesa de Weverton, a bola sobrou para Mendoza, Marcos Rocha defendeu, mas ela sobrou novamente para o colombiano, que ampliou a vantagem aos 12 minutos.

Após os dois gols anotados, o Vovô subiu um pouco da marcação e acabou tomando um tento aos 21 minutos. Após receber um passe de Raphael Veiga sem marcação, o jogador diminuiu a vantagem do adversário com um belo chute sem chance de defesa para João Ricardo. Apesar do gol tomado, o Ceará seguiu se portando bem no jogo e foi para o intervalo com a vantagem.

Com a parcial derrota, o Palmeiras voltou para a segunda etapa com mudanças. A equipe de Abel Ferreira teve maior posse e também criou mais situações de gol, mas isso não inibiu o Vovô, que seguiu levando perigo ao goleiro Weverton ao se aproveitar dos espaços deixados na marcação do Verdão.

Foi aproveitando espaços que o Alvinegro alcançou o terceiro tento. Em mais um contra-ataque de velocidade, dessa vez comandado por Vina, o Ceará trabalhou rapidamente com Mendoza e Erick fez a primeira finalização. Apesar da defesa inicial de Weverton, a bola sobrou com Lucas Ribeiro, que não perdoou e sacramentou a vitória do Vovô. Nos acréscimos, o Palmeiras chegou a diminuir novamente a vantagem do time visitante ao marcar de pênalti com Gustavo Gómez.

O Ceará volta a entrar em campo na terça-feira, 12, quando enfrenta o Deportivo La Guaira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. No mesmo dia, o Palmeiras joga diante do Independiente Petrolero, pela Libertadores.

