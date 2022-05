Dorival pede paciência para a torcida do Ceará: "Precisamos que esteja ao lado da nossa equipe"

Apesar da classificação do Ceará às oitavas de final da Copa do Brasil, o embate diante do Tombense-MG foi marcado por protestos da torcida alvinegra na arquibancada da Arena Castelão, algo que tem sido recorrente nos jogos do Vovô como mandante, principalmente pelo contexto geral da temporada, de eliminações precoces no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, além do início ruim no Brasileirão.

No jogo desta quarta-feira, 11, diante do clube mineiro, alguns torcedores apareceram na arquibancada com camisas letradas que formavam as frases "Diretoria Incompetente", "Conselheiros Omissos" e "Elenco Fraco". Sobre o assunto, o treinador Dorival Júnior pediu a compreensão e o apoio da torcida para que não se crie um “problema ainda maior”.

Sobre o assunto Nino Paraíba celebra classificação do Ceará e pede apoio da torcida no Brasileirão

“O torcedor do Vozão sempre fez a diferença, e não será diferente neste momento. Nós precisamos e pedimos ao torcedor que esteja ao lado da nossa equipe. Esse campeonato é muito difícil e complicado, com um nível de exigência muito alto, e se nós não tivermos o torcedor ao nosso lado, daqui a pouco coisas poderão estar ainda piores”, disse o comandante.

“É um ano atípico, a irregularidade é geral, não acontece apenas com a nossa equipe. Estamos com alguns jogadores importantes fora de condições, começando a retornar, mas mesmo assim não na sua totalidade. Eu sei que o torcedor teve dois momentos complicados no começo do ano, mas se canalizarem tudo isso para cada partida que nós tivermos no Castelão, nós teremos um problema ainda maior, sendo gerado dentro do nosso próprio núcleo. Acho que essa diferença precisa ser entendida pelo torcedor. Ninguém mais do que nós quer entregar aos torcedores os melhores resultados possíveis. Peço ao torcedor um pouco mais de paciência”, complementou.