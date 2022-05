Classificado às oitavas, Ceará já faturou premiação milionária na Copa do Brasil

A vitória por 2 a 0 sobre o Tombense nesta quarta-feira, 11, pela terceira fase do torneio, garantiu R$ 3 milhões aos cofres do Alvinegro de Porangabuçu

Garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Tombense-MG por 4 a 0 no agregado geral do confronto, o Ceará já faturou R$ 7,67 milhões em premiações por ter avançado nas três primeiras fases da competição nacional.

No primeiro estágio do torneio, o Vovô derrotou o São Raimundo-RR por 3 a 0 e garantiu o montante de R$ 2,7 milhões (R$ 1,2 milhões pela participação e R$ 1,5 milhões pela classificação). Na etapa seguinte, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Tuna Luso-PA por 2 a 0, assegurando R$ 1,9 milhões. Vale ressaltar que as duas primeiras fases da Copa do Brasil são realizadas em jogos únicos e eliminatórios.

Diante do Tombense, já no formato de partidas de ida e volta, a equipe comandada por Dorival Júnior conquistou o triunfo por 2 a 0 em ambos confrontos, o que rendeu R$ 3 milhões aos cofres do clube.

Classificado às oitavas de final, fase pela qual o Ceará ainda não sabe quem será o seu adversário — já que a definição irá acontecer através de sorteio, cuja data ainda não foi divulgada pela CBF —, o Vovô irá receber R$ 3,9 milhões caso consiga avançar às quartas da Copa do Brasil. Ao todo, se um clube que disputou todas as fases conquistar o título, o montante será de mais de R$ 75 milhões em premiação.