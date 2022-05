Em quatro jogos disputados, Ceará ainda não sofreu gols na Copa do Brasil

O time alvinegro é o único clube com três ou mais jogos no torneio que não foi vazado

O Ceará repetiu o placar do jogo de ida e derrotou o Tombense por 2 a 0 no duelo de volta nesta quarta-feira, 11, na Arena Castelão, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Em quatro jogos disputados, o Alvinegro ainda não sofreu gols na competição.

Na campanha, o Ceará derrotou o São Raimundo-RR por 3 a 0 e o Tuna Luso-PA por 2 a 0, quando ainda era comandado por Tiago Nunes, e venceu os dois jogos contra o Tombense pelo placar de 2 a 0, já com Dorival Júnior. O time alvinegro é o único clube com três ou mais jogos no torneio que não foi vazado.

O time também lidera em estatísticas defensivas. Contabilizando apenas os clubes com 3 ou mais jogos na Copa do Brasil, o Ceará é a equipe que menos sofreu finalizações em direção ao gol de João Ricardo, com um total de oito, segundo o FootStats, uma média de 2 chutes a gol por partida.

Apesar de ter jogado com um jogador a menos boa parte do segundo tempo no jogo de ida contra o Tombense, o Ceará soube sofrer e não permitiu a equipe mineira balançar as redes protegidas por João Ricardo.

Além disso, o time de Dorival Júnior é o segundo com mais desarmes certos, com 48, e o primeiro com mais interceptações certas, com 19, o que evidencia o ímpeto defensivo da equipe.

Classificado para as oitavas de final, o Ceará conhecerá o próximo adversário através de sorteio. Por regulamento, o clube poderá enfrentar qualquer um dos demais 15 times que avançaram para a próxima fase.

