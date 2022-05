DM do Ceará: quatro jogadores são liberados e ficam disponíveis para encarar Flamengo

Liberados pelo Departamento Médico (DM), os atletas participaram dos trabalhos em campo nesta manhã, quando o elenco se reapresentou no Porangabuçu

O Ceará divulgou nesta quinta-feira, 12, que os jogadores Messias, Luiz Otávio, Richardson e João Victor foram liberados das atividades referentes ao Centro de Saúde e Performance (Cesp). Liberados pelo Departamento Médico (DM), os atletas participaram dos trabalhos em campo nesta manhã, quando o elenco se reapresentou no Porangabuçu.

O quarteto desfalcou o Vovô devido a lesões musculares. Capitão do Alvinegro, Luiz Otávio atuou pela última vez contra o Botafogo pela segunda rodada do Brasileirão, assim como o volante Richardson, no dia 17 de abril.

Companheiro de zaga de Luiz Otávio, Messias entrou em campo pela última vez diante do Deportivo La Guaira pela quarta rodada da Sul-Americana, em 3 de maio. Já o garoto João Victor perdeu a chance de jogar contra o Tombense na Copa do Brasil, quando Dorival mesclou a equipe e deu oportunidade aos reservas.

"O João teve um problema, teve uma lesão. O João vem sendo preparado e ele está tendo esse tipo de situação recorrente, vem se repetindo em alguns momentos, o que tem tirado essa possibilidade dele estar um pouco mais direto no banco, principalmente, nesse momento. Seria uma oportunidade dele poder estar participando da partida. Não houve essa condição. Nós não tivemos essa possibilidade”, explicou Dorival em coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Tombense.

De acordo com o Ceará, os atacantes Matheus Peixoto e Jael e o lateral-direito Buiú realizaram atividades de transição no campo auxiliar do CT de Porangabuçu. Além destes, o volante Fernando Sobral e o meia Léo Rafael passaram por fisioterapia.

