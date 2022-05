Nino Paraíba celebra classificação do Ceará e pede apoio da torcida no Brasileirão

Lateral pontuou que Vovô deve contar com os torcedores para buscar uma melhora no Campeonato Brasileiro

Após vitória do Ceará diante do Tombense por 2 a 0, o lateral Nino Paraíba celebrou o resultado, mas também comentou os protestos feitos pela torcida durante o embate. O jogador do Vovô pediu maior apoio dos alvinegros e pontuou que os torcedores fortalecem o Vovô em jogos dentro de casa.

"Graças a Deus a gente conseguiu manter a vantagem. A gente sabia que ia ser difícil no começo, a torcida no começo não estava nos apoiando. A gente espera que o torcedor nos apoie mais, pois a gente sabe que fica mais forte com o apoio deles e vamos pensar agora no Campeonato Brasileiro. Sábado enfrentamos o Flamengo e queremos fazer uma grande partida para sair com os três pontos", declarou o atleta.

Apesar de pedir um maior apoio da torcida, o jogador falou da dificuldade que o time tem passado no Brasileirão e frisou que o grupo tem tentado se manter de cabeça erguida. "A gente sabe que as dificuldades vem, mas a gente que é jogador tem que se manter de cabeça erguida e trabalhar, pois esse Campeonato Brasileiro é difícil. Dentro de casa, com apoio da torcida, a gente sabe que é forte, todo time que vem jogar aqui sofre. Esperamos o apoio deles para fazermos uma grande partida dentro de casa", finalizou.



