Ceará x Tombense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2022 entre Ceará e Tombense será disputado hoje, 11, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceará e Tombense se enfrentam hoje, quarta, 11 de maio (11/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal fechado SporTV 2. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto, o Alvinegro não conta outra vez com a dupla de zaga titular, Messias e Luiz Otávio. Embora tenha iniciado os treinos com bola, o segundo deve ser poupado para estar disponível para os próximos jogos, contra Flamengo-RJ, pela Série A, e General Caballero-PAR, pela Sul-Americana. Em tratamento de lesão muscular, o primeiro já seria desfalque diante dos mineiros por ter sido expulso no confronto de ida, em Muriaé/MG.

Além deles, estão fora de combate os volantes Richardson e Fernando Sobral e o meia Léo Rafael, assim como os atacantes Jael e Matheus Peixoto. Este último, por sinal, segue em recuperação para estrear pelo Alvinegro— também fez trabalho com bola na última segunda-feira, 9.



Se não vencer o Ceará, o Tombense chegará à marca de 10 jogos consecutivos sem vitória. O time mineiro acumula três derrotas e seis empates nas últimas nove partidas— incluindo o jogo de ida contra os cearenses— e não vence desde o duelo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, quando bateu o América-MG por 3 a 1, no dia 23 de março.

O classificado para as oitavas de final garantirá a cota de premiação de R$ 3 milhões. Por figurar entre os melhores colocados no Ranking da CBF e disputar a competição desde a primeira fase, o Ceará já embolsou o valor de R$ 4,67 milhões em cotas.



Ceará x Tombense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV 2: canal fechado

Copa do Brasil 2022 - Ceará x Tombense

Escalação provável

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba (M. Macedo), Lacerda, Lucas Ribeiro e Victor Luís (B. Pacheco); Lindoso, Kelvyn e Geovane; Erick (Mendoza), Lima e Cléber (Vina). Téc: Dorival Júnior.

Tombense

4-2-3-1: Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph e Gustavo Cazonatti; Jean Lucas, Igor Henrique e Gabriel Henrique; Vinícius Mingotti. Téc: Hemerson Maria.

Quando será Ceará x Tombense

Hoje, quarta, 11 de maio (11/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Tombense

Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

