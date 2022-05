Juazeirense x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Juazeirense e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 11 de maio (11/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no Estádio do Café, em Londrina, Paraná, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No primeiro jogo, a Juazeirense surpreendeu o Verdão com boas chegadas no primeiro tempo e abriu o placar logo no início da partida. Os mandantes conseguiram a virada, mas, segundo Abel Ferreira, o time apenas "cumpriu sua obrigação".

A tendência é que o treinador português repita a estratégia utilizada na partida de ida e mande a campo um time misto, preservando alguns titulares. Três dias depois, o Palmeiras joga pelo Campeonato Brasileiro, a grande prioridade do Palestra neste momento.

O Verdão tem desfalques importantes para o jogo desta quarta. Piquerez teve uma lesão detectada na coxa direita e não poderá ser utilizado por Abel. Além disso, Wesley testou positivo para covid-19 e cumpre isolamento. Jailson, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em abril, é baixa certa. Por fim, Luan e Gabriel Veron já participaram parcialmente de treinos do Palmeiras, mas ainda não devem estar à disposição.

Do outro lado, a Juazeirense vive bom momento. Depois do primeiro confronto com o Verdão, a equipe baiana venceu duas partidas consecutivas pela Série D, batendo o Santa Cruz como mantante e a Jacuipense como visitante. (Com Gazeta Esportiva)

Juazeirense x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV: canal fechado

Copa do Brasil 2022 - Juazeirense x Palmeiras

Escalação provável

Juazeirense

Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Wendell e Daniel Nazaré; Waguinho, Patrik, Nildo e Clebson; Deysinho e Ian Augusto.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Kuscevic e Jorge; Zé Rafael, Atuesta e Gustavo Scarpa; Dudu, Breno Lopes e Rafael Navarro.

Quando será Juazeirense x Palmeiras

Hoje, quarta, 11 de maio (11/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Juazeirense x Palmeiras

Estádio do Café, em Londrina, Paraná

