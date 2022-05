Cuiabá x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cuiabá e Atlético-GO se enfrentam hoje, quarta, 11 de maio (11/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, às 22 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal fechado SporTV 4. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na primeira partida, as equipes empataram por 1 a 1. Dessa maneira, quem vencer conquistará a vaga para as oitavas de final e o empate leva a decisão para os pênaltis.

Para o duelo, os mandantes devem contar com o retorno do lateral João Lucas, que cumpriu suspensão na derrota para o Santos pelo Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, Camilo, com uma lesão no tornozelo, e André Felipe, com tendinite no joelho, estão praticamente descartados.

O Atlético-GO, por sua vez, terá dois desfalques certos para o confronto. O lateral direito Dudu teve constatado um trauma no tornozelo esquerdo e Diego Churín não pode atuar por já ter jogado pelo Grêmio na atual edição. (Com Gazeta Esportiva)

Cuiabá x Atlético-GO ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV 4: canal fechado

Copa do Brasil 2022 - Cuiabá x Atlético-GO

Escalação provável

Cuiabá

Walter; João Lucas, Marllon, Empereur e Igor Cariús; Rafael Gava (Marcão), Pepê e Rodriguinho; Everton, Alesson e Elton (André). Técnico: Pintado.

Atlético-GO

Ronaldo; Hayner, Wanderson, Edson (Ramon Menezes) e Arthur Henrique (Jefferson); Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.

Quando será Cuiabá x Atlético-GO

Hoje, quarta, 11 de maio (11/05), às 22 horas (horário de Brasília)

Onde será Cuiabá x Atlético-GO

Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso

