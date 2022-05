Corinthians x Portuguesa-RJ ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Corinthians e Portuguesa-RJ se enfrentam hoje, quarta, 11 de maio (11/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere, no canal fechado SporTV e no canal aberto Globo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida contra a Portuguesa-RJ, a tendência é que o técnico Vítor Pereira tenha alguns desfalques. As ausências certas são: Paulinho (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Fagner (torção no tornozelo direito), Luan (incômodo no quadril) e Ruan Oliveira (transição física). Jô (dores no joelho esquerdo) e João Pedro (desconforto na coxa) são dúvidas.

A Portuguesa-RJ vive momento complicado na Série D. A equipe do técnico Toninho Andrade não venceu nenhum dos quatro jogos do torneio e é lanterna no grupo A7, com três pontos. Na Copa, a equipe carioca já eliminou CRB e Sampaio Corrêa. O Corinthians, por também disputar a Libertadores, entrou na competição nesta fase atual. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Portuguesa-RJ ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV: canal fechado

Globo: canal aberto

Copa do Brasil 2022 - Corinthians x Portuguesa-RJ

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Rafael Ramos (Lucas Piton), João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Giuliano; Adson, Róger Guedes e Júnior Moraes (Jô).

Portuguesa-RJ

George; Joazi, Leandro Amaro, Itambé, Jefferson Recife; Sidney, Jhonnatan; Rafael Pernão, Cafu, Claudinho; Kayron.

Quando será Corinthians x Portuguesa-RJ

Hoje, quarta, 11 de maio (11/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Portuguesa-RJ

Neo Química Arena, em São Paulo

