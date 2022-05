RB Bragantino x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 11 de maio (11/05), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após três tropeços seguidos, o Galo busca se recuperar na competição. A equipe não saiu do empate com Coritiba e Goiás, e foi derrotada pelo rival América-MG, neste sábado, por 2 a 1. Os mineiros ocupam a sétima posição do torneio, com oito pontos.

No entanto, o time terá um desfalque de peso na luta para acabar com a sequência negativa. Trata-se do atacante Hulk, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. A tendência é que Eduardo Sasha o substitua na partida.

Já o Bragantino vem de um revés para o Corinthians, por 1 a 0. Em cinco confrontos no Brasileirão, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota, figurando em quinto lugar, com oito pontos. Para o embate, o comandante Maurício Barbieri conta com o retorno do lateral Ramon, que cumpriu suspensão na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)

Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão 2022 - Red Bull Bragantino x Atlético-MG

Escalação provável

Red Bull Bragantino

Cleiton; Hurtado, Realpe, Léo Ortiz e Ramon; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Ytalo.

Atlético-MG

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Ademir e Sasha.

Quando será Red Bull Bragantino x Atlético-MG

Hoje, quarta, 11 de maio (11/05), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Red Bull Bragantino x Atlético-MG

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

