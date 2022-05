Vila Nova x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vila Nova e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 11 de maio (11/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada na Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere, no canal fechado SporTV 2 e no canal aberto Globo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Vila Nova x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV 2: canal fechado

Globo: canal aberto

Copa do Brasil 2022 - Vila Nova x Fluminense

Escalação provável

Vila Nova

Georgemy; Alex Silva (Moacir), Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço (Willian Formiga); Ralf, Arthur Rezende e Matheuzinho; Victor Andrade, Rubens (Diego Tavares) e Pablo Dyego.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Cris Silva (Pineida); André, Yago Felipe, Nathan (Nonato); Luiz Henrique, Jhon Arias (Willian Bigode) e Germán Cano.

Quando será Vila Nova x Fluminense

Hoje, quarta, 11 de maio (11/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Vila Nova x Fluminense

Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás

